Падащо огнено кълбо забелязано над Беларус, украински дронове атакуват Ростовска област (ВИДЕО)

Огромен огнен обект бе забелязан над град Гомел в Беларус. В социалните мрежи се появиха множество видеа на случващото се.

A large burning object was spotted falling in Gomel, Belarus. Reports suggest it could be a Russian "Shahed" drone gone astray. pic.twitter.com/FT9crWEYSk — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 12, 2025

На кадрите се вижда огромно огнено кълбо и няколко по-малки около него, спускащи се в нощното небе. За момента няма данни какъв е обектът, но според някои това може да е отклонил се от курса си ирански дрон "Шахед", изстрелян от Русия към Украйна.

Украински атаки в Ростовска област

Същевременно се съобщава за украинска атака срещу редица градове в Ростовска област. Дронове са забелязани в Милерово и Чертково. Руски канали уточняват, че в Чертково се намира петролна станция, а в Милерово - военно летище.