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Войната в Украйна:

Падащо огнено кълбо забелязано над Беларус, украински дронове атакуват Ростовска област (ВИДЕО)

13 февруари 2025, 01:42 часа • 290 прочитания
Падащо огнено кълбо забелязано над Беларус, украински дронове атакуват Ростовска област (ВИДЕО)

Огромен огнен обект бе забелязан над град Гомел в Беларус. В социалните мрежи се появиха множество видеа на случващото се.

На кадрите се вижда огромно огнено кълбо и няколко по-малки около него, спускащи се в нощното небе. За момента няма данни какъв е обектът, но според някои това може да е отклонил се от курса си ирански дрон "Шахед", изстрелян от Русия към Украйна.

Украински атаки в Ростовска област

Същевременно се съобщава за украинска атака срещу редица градове в Ростовска област. Дронове са забелязани в Милерово и Чертково. Руски канали уточняват, че в Чертково се намира петролна станция, а в Милерово - военно летище.

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Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Беларус война Украйна украински дрон украински дронове Ростовска област
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