Папата към руснаци: Потомци сте на велика и просветена империя, не се отказвайте от това наследство

Във времена, в които руският диктатор Владимир Путин води агресивна война срещу Украйна, папата се обърна към младежите с призив да бъдат горди с миналото на руската империя.

"Никога не забравяйте наследството. Вие сте наследници на великата Русия - великата Русия на светците, на владетелите, на Петър Велики, на Екатерина Велика, на онази велика, просветена империя, страна с велика култура и велика хуманност. Никога не се отказвайте от това наследство, вие сте наследници на великата майка Русия, вървете напред с него", бяха думите на папа Франциск.

"И ви благодаря. Благодаря за съществуването ви, за начина ви на съществуване като руснаци", добави той.

Още: Историческа среща на българския главен мюфтия с папа Франциск (СНИМКИ)

Беларуската опозиционна телевизия NEXTA, която също предаде думите на светия отец в Twitter, коментира, че папата е възхвалил действията на организатори на агресивни войни - Петър I и Екатерина II.

Между другото, католиците в Полша, Литва и Беларус три пъти вдигат въстания срещу тази "просветена империя", добавят от NEXTA.

Още: Революция с проблеми? Промените на папа Франциск в църквата

Pope #Francis called on the Russian youth to be proud of the Russian Empire, as well as the tyrants and organizers of aggressive wars, Peter I and Catherine II:



"Never forget the legacy. You are heirs of the great Russia: the great Russia of the saints, of the rulers, of the… pic.twitter.com/GGOvhLHnQ8