Пламъци обзеха и остров Корфу, евакуират жители и туристи (ВИДЕА)

Видеа и снимки, качени в социалните мрежи, показват пламъци, обхванали Корфу. Пожар избухна в северната част на популярния сред британските туристи остров. Това се случва, след като над 19 000 души бяха евакуирани от остров Родос, който е засегнат от пожари.

Мнозина туристи бяха принудени да напуснат хотелите си, тъй като пламъците продължават да се разпространяват.

The Greek island of Corfu continues to burn. local people on the island are trying to put out the fire on their own. very dangerous.