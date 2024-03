"По-бързо, махайте се": Втори ден стотици руснаци отдават почит към Навални, над 130 души са по арестите (ВИДЕО)

Припомняме, че хиляди души се събраха в Москва, за да се сбогуват с Навални, въпреки опасността да бъдат арестувани. На този фон в четири руски съдилища по региони обявиха името на Навални за "екстремистки символ". Актове за нарушение за споменаване на името на Навални са издадени на участници в митинги в негова памет в Челябинск, Краснодар, Мурманск и Уляновск. Смята се, че тези хора са държали плакати с името на Навални.

Във видеа, споделени в социалните мрежи, се вижда как пристигащи за отдаване на почит и поднасяне на цветя са принуждавани да се махат по-бързо от мястото и да не се застояват. В деня на самото погребение на Навални имаше засилена полицейска мобилизация, но в рамките на деня нямаше информация за непосредствени инциденти. Неправителствената организация ОВД-Инфо отначало съобщи за поне 45 ареста, а в събота информацията вече е за поне 130 души, които са задържани след участие в митинги в Москва, Новосибирск, Санкт Петербург, Екатеринбург и други руски градове

