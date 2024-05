Помощник на руснаците, организирал стая за мъчения, бе взривен Бердянск (ВИДЕО)

Новината съобщи Главното разузнавателно управление на Украйна (ГУР), посочвайки, че експлозията е станала около 9:40 ч. сутринта. Вече има и видеокадри от последствията.

Отбелязва се. че в резултат на взрива са ликвидирани лица, участвали в изтезанията на украински затворници, сред които е и Ананиевски. Той е загинал вследствие на нараняванията си.

По данни на Главното разузнавателно управление на Украйна - Евгений Ананиевски е един от организаторите на подземията на територията на Бердянската изправителна колония №77, където е заемал длъжността си и е отговарял за изтезания.

От ГУР напомнят, че "за всяко военно престъпление ще има справедливо възмездие".

Междувременно руснаците хвърлиха граната Ф-1 върху цивилни граждани в Донецка област на Украйна. Украинската прокуратура съобщи, че става въпрос за село Михайловка. Гранатата е била пусната с FPV дрон.

При нападението са ранени трима цивилни, които в момента на атаката са били в автомобил. Те са настанени в болница.

