Поразен е руски катер, охраняващ Кримския мост: Детайли след атаката в Крим (ВИДЕО)

Още: Ракети засипаха цели при Кримския мост, пожар в Москва, руски дронове и ракети удариха Украйна

Тази лодка е била използвана за охрана на Кримския (Керченския) мост, свързващ континентална Русия с окупирания полуостров. Наскоро стана ясно, че руснаците вече не ползват моста за военни доставки заради големия риск: Сателитни снимки: Русия вече не използва Кримския мост за снабдяване на войските си в Украйна.

Две такива лодки - КС-701 „Туна“ - бяха унищожени от украинските въоръжени сили миналата година. През септември украинските войски извадиха от строя руски патрулен катер с помощта на доставен от Турция дрон "Байрактар". Украинските военноморски сили тогава публикуваха кадри, на които се виждаха успешни удари по КС-701 в северозападната част на Черно море. ВМС твърдяха, че са загинали шестима души и са ранени други двама.

Освен това лодка КС-701 беше унищожена от удар с "Байрактар" в Херсонска област.

Rare air strike of Ukrainian Bayraktar TB2 on Russian Project KS-701 coast guard patrol boat. Location is reported to be occupied Kherson oblast. pic.twitter.com/mNn7oJ6OOk