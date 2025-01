Поредна размяна на дронове между Украйна и Русия (ВИДЕО)

Поредна напрегната нощ между Украйна и Русия. Украинският град Николаев бе атакуван със седем дрона тази вечер, съобщи председателят на Николаевската областна военна администрация Виталий Ким в приложението "Телеграм". По негова информация са нанесени щети по жилищни блокове, имало е и пожари. Всички служби на реда работят на място. Засега не се съобщава за пострадали. Сирените за въздушна тревога бяха задействани от 21:12 часа до 23:16 часа.

A Russian Shahed drone hit a residential building in Mykolaiv. Governor Kim reports that seven drones attack the city. Also a private house in Sumy was struck by Shahed drones. pic.twitter.com/AuH938tWXG

Българската общност в Николаевска област съгласно последното преброяване в Украйна през 2001 г. е около 5600 души. Компактно българите живеят в квартал Терновка, разположен в чертите на областния украински град Николаев. Първите български преселници основават покрай град Николаев българското селище Терновка през 1802 година.

По-рано Украйна атакува Ростовска област с дронове. Според руски източници, свалени са общо 10 дрона, като властите отричат да има попадения.

Публикувано от Свобода сателитно изображение на нефтеното депо на Роснефт в Лиски, Воронежска област, показва изгорели резервоари за гориво и колона от пожарни коли след два украински удара на 15 и 20 януари. Изглежда поне 5 горива танкове бяха унищожени, един все още гори и още три по-малки единици имат значителни щети.

And last but not least: A satellite image published by Svoboda of Rosneft's oil depot in Liski, Voronezh region, shows burnt-out fuel tanks and a line of fire trucks after two Ukrainian strikes on January 17 and 20. It seems at least 5 fuel tanks were destroyed, one is still… pic.twitter.com/SpITwwAEXm