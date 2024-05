Премиерът на Словакия е прострелян при опит за покушение (ВИДЕО)

По първоначална информация, той е приет в болница в съзнание. Тепърва обаче се очаква още информация за безпрецедентното събитие - атентат и то с огнестрелно оръжие срещу министър-председател на страна членка на Европейския съюз.

Инцидентът е станал след заседание на словашкото правителство в момент, в който Фицо е излязъл сред хората. Стрелецът се е крил в тълпата, която е дошла да чуе изявлението на словашкия премиер. Какво точно е правила охраната му е отделен въпрос, който тепърва ще се изяснява. Нападателят е задържан.

Още: Словакия иска да създаде платформа за мирни преговори с Путин

Фицо е транспортиран с хеликоптер в болница. По първоначални данни премиерът на Словакия е ранен в корема и в гърдите, има рана и в главата - състоянието му се оценява като тежко.

Фицо разкритикува словаците, даряващи за военна помощ за Киев. Зеленски го постави на място

В средата на април Роберт Фицо, който поддържа репутация на говорещ и заемащ позиции, изгодни за Кремъл, обяви, че Словакия не подкрепя присъединяването на Украйна към НАТО. Фицо каза, че Братислава няма да ратифицира документите за приемането на Украйна в Алианса в парламента. "Интересите на Словакия ще бъдат застрашени, ако Украйна стане член на НАТО" подчерта той. Още: Чехия спира да си говори с правителството на Словакия заради Путин Премиерът добави, че страната му е "доволна от неутрална Украйна" и интегрирането й в НАТО "би било само в полза на Трета световна война".

Фицо: Словакия не подкрепя приемането на Украйна в НАТО

Официалната позиция на Фицо по този въпрос обаче не може да се сравнява с речта му на 24 февруари 2024 година, когато се навършиха 2 години от старта на пълномащабната война в Украйна. Тогава Фицо сякаш говореше с гласа на Владимир Путин, припомнете си: Словашкият премиер заговори като Путин на 24 февруари (ВИДЕО)

В края на април словашкият премиер беше обвинен, че е обявил война на независимите медии. Тогава много журналисти се облякоха в черно и така се появиха в ефир, след като словашкото правителство одобри противоречив проектозакон, с който ще се замени обществения телевизионен оператор RTVS и ще се отстрани генералния му директор. Вместо това функциите на оператора ще бъдат поети от нов орган - Словашка телевизия и радио (STVR), частично избран от властта.

Фицо с опит да превземе медиите: Словашките журналисти протестират в ефир (ВИДЕО)

‼️ The first seconds after the assassination attempt on Slovak Prime Minister Robet Fico



The footage shows a close-up view of the shooter's face. Blood can be seen on his 71-year-old man's shirt.



The assassination attempt took place after a government meeting in the town of… pic.twitter.com/5bBHlEvb54