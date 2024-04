При Путин – с автомат-играчка, саботаж спря тока в част от Санкт Петербург

Става въпрос за сградата на ул. "Илинка". Пенсионерът дори успял да влезе в предверието, но служителите по сигурността го блокирали и викнали полиция.

Мъжът е задържан. Той е 69-годишен, казва се Виктор Красивски и е роден в Украйна по времето, когато тя е част от СССР. Красивски носел със себе си детска играчка във формата на черен автомат "Калашников" с кафяв приклад. Той обяснил на полицията, че е търсил среща с руския диктатор Владимир Путин от 15 години, но винаги е получавал отказ. Този път пенсионерът отново решил да търси "личен прием", за да обсъди наболели въпроси.

Красивски е отведен в полицейското управление, след което е хоспитализиран в психиатрична болница.

A man with a toy automatic rifle was detained in Moscow near the presidential administration building, trying to get to a meeting with Putin



"In the course of information verification it was established that a citizen born in 1954 tried to get to the reception at the… pic.twitter.com/5qTuOsu7Tb