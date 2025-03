Психично болни и алкохолици - руски престъпници печелят, като ги лъжат да се записват в армията на Путин (ВИДЕО)

Нова схема за набор на войници за армията на руския диктатор Владимир Путин коментира един от най-големите руски пропагандни канали в Телеграм - "Анастасия Кашеварова". Схемата е сериозна низост и се възползва от кампанията на руската държава да се плащат пари на хора, които "убедят" някого да подпише договор за професионална служба в руската армия. В Самарска област например ако доведеш "приятел" за армията на Путин, премията е 30 000 рубли.

За какво става въпрос - ловки измамници успяват да подлъжат хора със сериозни здравословни проблеми да влязат в руската армия. Най-удобни жертви се оказват руснаци със сериозни психични заболявания и разстройства, както и хора, които са жертва на алкохолизъм. "Регионалните власти подписват договори, за да изпълнят зададената от Кремъл бройка", коментира "Анастасия Кашеварова". Каналът твърди, че има буквално вече развити организирани престъпни групи, които издирват такива хора, за да ги "пробутат" в армията на Путин. А тя има постоянно нужда от пушечно месо.

"Мошеници винаги ще се възползват от дупки в закона. Работа на правосъдието е да се справи. Но какво да кажем за военните комисариати - те не виждат ли с какви хора подписват договори? Или не им пука, след като на хартия числата излизат", пита руският телеграм канал - Още: Пушечно месо: Путин нареди задължително вземане на ДНК от всички военнослужещи, изпратени на фронта в Украйна

Междувременно, руският опозиционен информационен канал ASTRA, който е с етикет "чуждестранен агент" от режима на Путин от лятото на 2024 година, публикува видео, в което ранени хора и то включително с патерици биват товарени за войници на фронта от летище "Колцово" в Екатеринбург. Твърдението на оплакващите се - това става без медицинска оценка какво е истинското им състояние, като има случай на "автоматично удължаване" на военния договор на баща със седем деца - В Русия: Огромен скок на исковете човек да бъде обявен за мъртъв или изчезнал

Russian soldiers complain that over 150 people, including wounded troops and disabled men on crutches, are being forcibly sent from Koltsovo Airport in Yekaterinburg to the front without any medical assessment. Contracts are extended without consent, even for fathers of seven.… pic.twitter.com/BkBuWXi8g1