"Путин - убиец": Сбогуването с Навални протече бързо, полицията пречи всячески (ВИДЕО)

"Моля, позволете ми да се сбогувам! Моля, не затваряйте ковчега! Това е нашият скъп човек! Моля, оставете хората да се сбогуват! Дадоха ми само 5 минути... Съжалявам, Алексей", се чува в едно от видеата от мястото на събитието.

Ако се съди по кадрите на журналистите от RusNews, ковчегът е бил затворен пред хората, които се прощават с опозиционера, и са започнали да ги изтласкват навън. Хиляди хора се наредиха на опашка на улицата, за да се сбогуват с Навални, но не им беше позволено да го направят - тялото беше бързо отнесено на гробището.

Факт е и първият арест - на мост, който се намира на около половината от пътя между църквата и гробището. Не е ясно каква е причината за задържането.

Припомняме, че властите, подчинени на режима на диктатора Владимир Путин, всячески се опитват да блокират прощалната церемония. Първо екипът на Навални не е получил разрешение да наеме погребална зала, а след това – да намери катафалка, за да откара тялото му до Борисовското гробище. Натам вече се насочи огромна тълпа от хора.

⚡️A video shot from above shows a huge crowd of people chanting 'Navalny' and marching to the cemetery pic.twitter.com/kuP2Wu0hV0