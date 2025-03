Днес, 30 март, се навършват точно 11 години, откакто агитките на украинските футболни клубове "Металист" (Харков) и "Шахтьор" (Донецк) демонстрираха на Владимир Путин, че няма да превърне Украйна във второ подобие на Беларус. Само месец по-късно се стигна и до сблъсъците в Одеса, които се превърнаха в една от основните на неверни истории за пропагандата на Кремъл. Най-използваната линия - че Украйна е предизвикала насилието, което е сериозна разлика спрямо факта, че украинските власти не направиха достатъчно да не се стига дотам: Европейският съд по правата на човека призна Украйна за виновна, че не е предотвратила насилието в Одеса през 2014 г.

And a beautiful one: today marks 11 years since the legendary chant “Putin chu*ło“ was born



Back in 2014, fans of Kharkiv's Metalist and Donetsk's Shakhtar football clubs came up with it and sang it in unison.



The slogan quickly spread across Ukraine — and then around the… pic.twitter.com/i0XUtR10JW