Президентът на САЩ Доналд Тръмп очевидно се хвана на уловката на диктатора Владимир Путин и на пропагандистите му за "хиляди" украински военни, обкръжени в Курска област. Републиканецът заяви, че в разговор с издирвания от съда в Хага стопанин на Кремъл го е помолил да "пощади" животите им. А Путин умело се възползва от изявлението на американския държавен глава, за да отклони вниманието от последната си важна изява, в която на практика отхвърли предложението на САЩ и Украйна за 30-дневно примирие: Путин: Съгласни сме с предложението за примирие, но при определени условия (ВИДЕО).

„Ситуацията започва да се раздвижва, нека да видим какво ще излезе“, заяви той по време на онлайн среща с доверения си кръг, включително с външния министър Сергей Лавров и с ръководителя на външното разузнаване Сергей Наришкин. "Преди да започнем, бих искал да споделя, че прегледахме речта на президента Доналд Тръмп днес, с която той ни призова да пощадим живота на украинските войници, някои от които са блокирани от руските сили в зоната на инвазия в Курска област. Искам да подчертая, че украинските военни са извършили многобройни престъпления срещу цивилни в зоната на инвазия. Както съм казвал и преди, тези действия се класифицират като тероризъм от страна на главния прокурор на Руската федерация“, заяви издирваният от съда в Хага диктатор, чиито сили бомбардират вече три години болници, домове, детски градини и училища в Украйна и извършват документирани престъпления в окупираните земи.

Доколко украинците извършват престъпления срещу цивилни, преценете сами: Твоите те бомбардират, врагът ти помага: Разказват руснаци, евакуирани от Курск в Украйна.

Putin speaks of humanity toward Ukrainian soldiers in the Kursk region, whom he imagines he has surrounded in his delusions. He cites fabricated war crimes, yet he shells civilian cities, executes prisoners, and labels terror as justice. His call to surrender is not mercy but the… pic.twitter.com/wsADQT2VCC