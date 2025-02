Путин с един Су-25 по-малко за бомбардиране на Украйна - руски войник забил "КАМАЗ" в изтребителя

Руски войник е причинил щети за стотици милиони рубли и е извадил от строя ценна единица от щурмовата авиация на диктатора Владимир Путин, с която силите му бомбардират Украйна. На летището в Симферопол, на окупирания от руснаците полуостров Крим, военнослужещият се качил в камион "КАМАЗ", подкарал го и се блъснал в самолет Су-25СМ3. В резултат на инцидента изтребителят се оказал в напълно негодно състояние.

Според руските медии войникът е трябвало да закара камиона от един паркинг на друг, но е превишил разрешената скорост и се е блъснал в щурмовия самолет, който е теглил URAL APA-5D на твърда теглителна установка.

🇷🇺💥 A Russian conscript without a license crashed a KAMAZ truck into a Su-25SM3 at a Simferopol airfield, completely destroying the jet engine. Damage: ~$4.3M. The unit lost combat capability. The soldier got a 1-year suspended sentence & must pay ~$111K. pic.twitter.com/39CCxAG6JK