Путин се притесни от военния потенциал на Украйна, Шойгу пак скри руските загуби (ВИДЕО)

„Разбира се, може да има доставки на още превозни средства, но мобилизационният резерв не е безграничен. А изглежда, че западните съюзници на Украйна са решили да се бият до последния останал украинец", каза руският президент пред военните лидери.

"В същото време е важно да вземем под внимание това, че нападателният потенциал на врага не е изчерпан. Не са разгърнати редица стратегически резерви. Моля ви да имате това предвид при организирането на бойни операции. Необходимо е да изхождате от реалността", допълни Путин.

"The offensive potential of Ukraine has not been exhausted. A number of strategic reserves have not yet been activated. And I ask you to keep this in mind when building combat work. You have to start from reality," Putin said during a meeting with his staff. pic.twitter.com/51dttwWsd4