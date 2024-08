Един от командирите в руската ЧВК "Щурм Z", която замени ЧВК "Вагнер" на фронта в Украйна, е хвърлен в изолатор, бит и заплашван да бъде върнат на фронта, където да бъде "унищожен". Това твърди руският опозиционен информационен телеграм канал ASTRA.

Става въпрос за жителя на Курска област Евгений Зарубин. Той се прочу в средата на юли, когато записа видео, в което обясни какви тежки загуби е претърпяла частта му при боевете в Харковска област. Припомняме, че на 10 май, 2024 година по заповед на издирвания от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин, руската армия атакува Харковска област откъм Белгородска област. Руските части обаче бяха спрени на само 5-6 километра южно от границата между Русия и Украйна – в момента те са в покрайнините на град Вовчанск и на линията на селата Глубоко – Лукянци малко по-на запад от Вовчанск: Ракети по столиците в Европа: Руската телевизия онагледи Третата световна война (ОБЗОР – ВИДЕО)

Според свидтелски разкази, заради "самоотлъчка" Зарубин е бил бит, хвърлен в затворническа яма и след това отдведен с чувал на главата в неизвестна посока. ASTRA твърди, че той е бил затворен в изолатор в село Каменка. Там е базирана 138-ма руска мотострелкова бригада.

"От 46 души 30 бяха изведени, много другари бяха убити. Съжалявам за тези, които не спасих", каза Зарубин в заснетото видео – заснемането му се счита за самоотлъчка. Със Зарубин е имало още един човек, с позивна "Ветер" и се предполага, че може да е бил пребит до смърт при задържането на Зарубин:

