Първо Полша, после и България: Путин гради СССР - предупреждение от Буданов (ВИДЕО)

"Русия не вижда себе си като федерация, а като империя. Имперският модел, който сегашното руско ръководство следва, е този на СССР, само че с поглед към Варшавския договор (т.е. Източна Европа). В най-лошия сценарий Полша е следващата – казвам го директно и не трябва да се страхувате, а да го осмислите. После – Чехия, Унгария, България – всички. Бившите членове на Варшавския договор са програма минимум за формиране на империя от Кремъл". Това предупреди ръководителят на Главното разузнавателно управление на Украйна (ГУР) генерал Кирило Буданов: FT: Украйна се съгласи на споразумение със САЩ за своите полезни изкопаеми

"If Russia captures Ukraine, next target will be Poland." - says head of HUR Kyrylo Budanov.



According to the chief intelligence officer, Russia aims to restore an empire similar to the Soviet Union, but with Warsaw Pact countries included.