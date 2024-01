Разреши ли Русия международна комисия да разследва катастрофата на Ил-76?

Той напомни, че до този момент Москва не е предоставила ясни доказателства, които да потвърдят нейната версия за събитията, а именно - че военният самолет, който се разби в Белгородска област на 24 януари, е бил свален от украинските сили и че е превозвал 65 украински военнопленници.

Юсов напомни, че за 24 януари е била планирана размяна на военнопленници (50-та по ред, която е трябвало да бъде една от най-големите от началото на войната), но тя не се е състояла.

ОЩЕ: Украинското разузнаване: След катастрофата на Ил-76 в моргата са доставени само 5 тела

GUR spokesperson Andriy Yusov states that the planned POW exchange on January 24 was to be one of the largest during the war.



"We won't give an exact number, but it should have been one of the largest exchanges until now. The 50th that would have taken place, unfortunately it… pic.twitter.com/bHx3mohmT4