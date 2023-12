Река Дунав стигна до унгарския парламент (ВИДЕО)

Местни жители съобщават, че водата е стигнала до сградата на парламента. ОЩЕ: Коя е най-дълбоката река в България?

Нивата на водата достигнаха най-високото си ниво от десетилетие, тъй като проливен дъжд и сняг, последвани от меко време, предизвикаха необичайно ранни зимни наводнения, пише Reuters.

The capital of Hungary, Budapest, was flooded - the Danube has overflowed its banks - Hungary Today



Local residents report that the water has reached the parliament building.