"Росатом": 8 дрона са атакували руска АЕЦ, 3 реактора са изключени (ВИДЕО)

14 ноември 2025, 15:39 часа 110 прочитания 0 коментара
Осем дрона са се опитали да ударят атомната електроцентрала "Нововоронеж" в нощта на 13 ноември. Това заяви днес главният изпълнителен директор на държавната руска корпорация за атомна енергия "Росатом" Алексей Лихачов. Той твърди, че и осемте дрона са били свалени. 

"Сега, онзи ден, около осем дрона бяха насочени, няма съмнение в това, към Нововоронежската атомна електроцентрала. Всички те бяха неутрализирани и свалени", каза той пред репортери след среща с генералния директор на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) Рафаел Гроси в Калининград.

Лихачов добави, че отломки от дроновете все пак са повредили разпределителното устройство на централата, което е наложило намаляване на мощността й.

"С цел профилактика на възможни инциденти три блока на АЕЦ, включително нашата гордост 6-ти и 7-ми блок, бяха изключени от мрежата и мощността им беше намалена под 50%", заяви Лихачов.

"Ремонтните и възстановителни дейности бяха извършени много бързо и професионално. До 11:00 часа вчера централата се върна към нормалния си капацитет на работа", каза още той.

Елена Страхилова
