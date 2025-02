Русия атакува Одеска област с дронове (ВИДЕО)

Одеска област отново е атакувана с дронове откъм Черно море, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в приложението "Телеграм". Въздушната тревога бе обявена в 21.23 часа местно време. Около десет дрона са в акваторията на Черно море, движат се в посока на Черноморск, Затока, Сергеевка, пишат местните канали в "Телеграм". Пет от дроновете са били насочени срещу украинския дунавски град Измаил.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според официалното преброяване в Украйна през 2001 г. В самия град Одеса живеят около 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.

Същевременно в социалните мрежи беше показано как работи системата за борба с дронове VAMPIRE на украинския флот, използваща евтини ракети с лазерно насочване APKWS срещу руски дронове камикадзе Шахед-136 именно в района на Одеса.

⚠️Ukrainian Navy’s VAMPIRE anti-drone system using low-cost laser-guided APKWS rockets against Russian Shahed-136 kamikaze UAVs in Odesa region.



The U.S. Air Force already employs APKWS on F-16s to cheaply counter Houthi drones and plans to add a passive IR seeker to create a… pic.twitter.com/lp5s8GiWSe