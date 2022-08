Русия действа с Украйна на принципа "крадецът вика дръжте крадеца", проруски доброволци да воюват липсват

Какви са акцентите, довели до заключението – съобщението, че Русия е разбила ислямистка терористична клетка в Крим, с което внушава, че всички скорошни удари по руски военни цели на полуострова са тероризъм. Отделно, уволнението на командващия Руския черноморски флот показва добре, че руският президент Владимир Путин изобщо не е доволен от развитието на нещата, защото руската армия се принуди да изтегля военна техника и командни постове на други места в Крим или дори директно на руска територия. Ударите по легитимни руски военни цели не са тероризъм и няма никакви доказателства, че са извършени от ислямски фундаменталисти – остава това да е дело на Украйна, гласи заключението на Института за изучаване на войната.

Що се отнася до военните действия, в доклада на Генералния щаб на украинската армия няма данни за никакъв руски успех, в нито едно от направленията, които сега са на фокус. И по отношение на Бахмут, Северск, Славянск, Краматорск и Авдеевка украинците твърдят, че са отблъснали руски атаки. При Соледар продължават руските усилия да бъде овладян участък от магистрала Т1302, за да може руснаците да имат директна отправна точка от югозапад към Бахмут – битката е при завода "Кнауф", който изглежда още не е под сигурен руски контрол. Руската армия опитва и да подобри позициите си при Горловка, където се цели в магистрали Т0513 и Т0516. Руският артилерийски обстрел по цялата фронтова линия не стихва.

На юг изглежда руснаците почват да отделят повече внимание на защита на Мелитопол и Бердянск и минират магистрала Т0815. Мелитопол е основният транспортен хъб за руснаците що се отнася до крайбрежието на Азовско море и разпределението на тежка военна техника и войници в Запорожка и Херсонска области. Именно в Мелитопол украински партизани са успели да взривят една от сградите на руската окупационна власт. Руските усилия да бъде поразен основният понтонен украински мост през река Ингулец отново са неуспешни. Освен това, има данни, че руснаците поправят баржи в корабостроителницата в Херсон и може би ще опитат с тях да превозват тежка военна техника, но не е ясно доколко е възможно това с такива плавателни средства и какво ще стане при украински обстрел.

Locals in Kherson report that Russians carry out some work with old barges in a shipyard in Kherson. Movement of barges is visible on satellite images.

Locals are of opinion that Russians want to repair barges to transport equipment across Dnipro.#Kherson #Ukraine