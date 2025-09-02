Войната в Украйна:

Русия докара нова екокатастрофа на Черно море - разлив от 10 млн. тона петрол

02 септември 2025, 15:52 часа 554 прочитания 0 коментара
Петролен разлив с площ от 14 кв. километра се движи към Кримския полуостров. Петното се образува след авария с танкер в най-голямото руско пристанище на Черно море - Новоросийск. Вече има сателитни снимки, които показват размера на бедствието - при това по-голямата част от първоначалния разлив вече е изхвърлен по бреговете на Краснодарския край. Снимките се появиха в украинския телеграм канал "Кримски вятър".

В момента основният нефтен разлив се е разпрострял на 100 км по крайбрежието на Краснодарския край на Руската федерация от Новоросийск до Таманския полуостров, площта на разлива е 211 кв. км (снимка 3). Петролен разлив с площ от 14 кв. км се е отделил от основния и се движи към Крим (снимка 4).

И още - първоначалният разлив е стигнал 350 кв. километра. Това твърди Сергей Станични, изследовател и експерт по анализ на сателитни данни, който работи с Руската морска спасителна служба. 

"Според текущите изображения, площта [на петното] вече е 350 квадратни километра, в моята практика не е наблюдавано такова обширно замърсяване в морето. В същото време слоят остава достатъчно дебел предвид този вид петролни продукти. Това означава, че в момента петното се състои от поне 10 тона петролни продукти. То е локализирано западно от Анапа, част се движи към Крим, но засега преминава южно от Керченския проток", каза Станични за "Кримски вятър".

Ивайло Ачев
