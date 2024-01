Русия обстрелва Украйна: Полша вдигна F-16 да пази небето ѝ

Полската армия съобщи, че е изпратила четири изтребителя F-16 на източната си граница, за да защити въздушното си пространство след поредицата от руски ракетни атаки срещу съседна Украйна, предаде АФП.

"За да се гарантира безопасността на полското въздушно пространство, в действие бяха пуснати две двойки изтребители F-16 и съюзнически въздушен танкер", се посочва в изявление на полската армия.

Русия удари с нов бараж от ракети украинската столица Киев и североизточния град Харков: Още: Много свалени "Кинжал" и "Калибър": Русия пак засипа Украйна с ракети (ВИДЕО)

Svoboda published a video of the destruction in Podilskyi district in Kyiv. In total, about 30 cars were burned due to the missile attack. pic.twitter.com/UzpciRRnrj