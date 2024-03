Русия задържа още трима за атаката в "Крокус" - продали "Рено"-то на основните заподозрени (ВИДЕО)

Както следва от материалите, представени в съда, обвиняемите са двама братя и баща им - съответно: Аминчон Исломов, Диловар Исломов и Исроил Исломов.

A video of suspects in the case of a terrorist attack in the Moscow region has been published



Isroil and his sons were initially summoned for questioning by the Russian Investigative Committee, and then detained. pic.twitter.com/8kRTwdGbWA — NEXTA (@nexta_tv) March 25, 2024

По информация на независимата медия "Новая газета. Европа" единият от обвиняемите е последният собственик на автомобила "Рено", с който извършителите на атаката са се опитали да избягат: Украинската следа в терористичния акт в Москва май е беларуска.

Става въпрос за Диловар. Мъжът е гражданин на Руската федерация, роден през 1999 г., и е таксиметров шофьор. Той е заподозрян в "оказване на помощ на терористи", съобщава контролираната от Кремъл информационна агенция "РИА Новости".

"Това беше моята кола. Когато сам видях тези снимки (от мястото на терористичната атака - бел. ред.), бях шокиран. Не знам какво да правя. Опитах се да се обадя на брата на съпругата ми, но сега той не вдига телефона. Каза, че негов приятел иска колата", заяви Диловар два часа след нападението в "Крокус Сити Хол".

Диловар Исломов и брат му Аминчон разказаха още, че сами са дошли в полицията веднага след като са видели кадри на колата в медиите.

Вече се появиха кадри как тримата задържани се изправят пред съда. По-късно стана ясно, че Диловар е арестуван до 22 май, обвинен е по чл. 205, т. 3 на Руския наказателен кодекс (тероризъм) и може да получи доживотна присъда. Разследващите считат, че той е привлечен в терористичната група през март, 2024 година, а брат му Аминчон - през януари, 2024 година - и за Аминчон обвинението е същото като на брат му и остава в ареста до 22 май. Баща им Исроил също е обвинен по чл. 205, т. 3 и също остава в ареста поне до 22 май. Аминчон не признава вина - не е ясно как са пледирали Диловар и Исроил, предаде "Медиазона". Именно Аминчон има 8 деца.

Dilovar Islomov has already been brought into the courtroom



Russian media clarify that it was the Islomov family that sold the white "Renault" to the terrorists, in which they drove to the Crocus building and later tried to escape in it. pic.twitter.com/pVk5hd7pED — NEXTA (@nexta_tv) March 25, 2024

62-year-old Isroil and 33-year-old Aminchon Islomov in the courtroom: according to the investigation, Shamsidin Fariduni involved Aminchon Islomov in the criminal group no later than January 2024, and Dilovar no later than March 11.



Two accused of aiding the terrorists who… pic.twitter.com/mv5gQce8gP — NEXTA (@nexta_tv) March 25, 2024

The head of the family, Isroil Islomov, was also brought to court pic.twitter.com/0HB4oJko02 — NEXTA (@nexta_tv) March 25, 2024

Останалите арестувани за атаката

На 23 март Федералната служба за сигурност на Русия (ФСБ) съобщи за задържането на 11 души по подозрение в извършването на терористична атака. Руската секция на BBC съобщи за двама убити заподозрени.

Според разследването четирима от 11-те - Далерджон Мирзоев, Рачабализода Сайдакрами Муродали, Мухаммадсобир Файзов и Фаридуни Шамсидин - са преките извършители на нападението. Те са арестувани вечерта на 24 март и вече се явиха пред съда в шокиращо състояние след видими мъчения. Все още не се съобщава кои са другите задържани.

Според разследването Фаридуни Шамсидин е включил 33-годишния Аминчон Исломов (баща на 7 деца) в престъпната група не по-късно от януари 2024 г., а Диловар е стана член не по-късно от 11 март. Не е ясно как бащата Исроил, който е на 62 г. и има пет деца, е замесен в атаката.