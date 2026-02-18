Руската армия не зависи от Телеграм, но да мисли как да го смени - с приложение на братовчед на Путин (ВИДЕО)

Мобилното приложение Telegram (Телеграм) няма да бъде ограничено в зоната на СВО (специална военна операция - гнусното име, с което режимът на руския диктатор Владимир Путин нарича войната в Украйна, която Путин подпали). Това обяви руският министър на цифровото развитие, комуникациите и масмедиите Максут Шадаев на заседание на Комисията по информационна политика на Държавната дума (долната камара на руския парламент).

Обещанието обаче дойде с пояснение от министъра: "Но се надяваме, че в рамките на известно време нашите военни ще могат да се адаптират и да преминат към руски услуги". А председателят на комисията генерал-лейтенант Андрей Картаполов също заяви, че ограниченията на Телеграм в Русия няма да засегнат биещите се в Украйна руски войници, защото по време на бойни действия приложението се ползвало от руснаците "минимално".

Шадаев предупреди и за следното: "Има пряко потвърждение от правоохранителните органи, че чуждестранни разузнавателни агенции имат достъп до съобщенията в Телеграм". А по-рано прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков внуши, цитиран от ТАСС, че руските военни не ползвали Телеграм на фронта: "Не мисля, че е възможно да си представим комуникации на фронтовата линия да се осъществяват чрез Телеграм или друг месинджър... Трудно и невъзможно е да си представим подобно нещо".

Резервата на Телеграм, която е гласена за титуляр

Племенникът на Путин притежава дял в мобилното приложение MAX, което руските власти сега налагат като алтернатива на Телеграм. Това показва разследване на журналиста Андрей Захаров.

Каква е връзката? Тя е през Вконтакте, руския еквивалент на Facebook. Един от акционерите във ВКонтакте е застрахователната компания "Согаз" - от 2021 година. Само че преди Путин да нареди инвазията в Украйна, вторият му братовчед Михаил Шеломов е имал дял от 12,47% в "Согаз" чрез компанията Accept, която е базирана в Санкт Петербург. Наложени са обаче западни санкции и списъкът с акционерите на застрахователя е бил скрит. Но Захаров казва, че делът на Шеломов е продължил да се отразява във финансовите отчети на Accept през следващите години, включително 2024 г.

Във финансовите отчети на ВКонтакте за първата половина на 2025 г. "Согаз" продължава да бъде сред субектите, свързани със собствеността на холдинга чрез MF Technologies, компанията майка на Вконтакте. Шеломов обаче отрече, когато Захаров се свързва с него по телефона и го пита.

MAX събира необичайно широк набор от лични данни и записва всяко действие на потребителя, съобщи ASTRA, позовавайки се на анализ, извършен от проекта "Оранжерия на социалните технологии". Той също така споделя данни с трети страни и държавни агенции. Това е изрично посочено в политиката за поверителност на услугата.

