Руската пропаганда: Украинската делегация иска да се наспи, преди да започнем преговори

В отговор на изявлението от министерството на външните работи на Беларус показаха за първи път и залата, където ще се провеждат преговорите по същество:

⚡️🇷🇺🇧🇾🇺🇦In Belarus, everything is ready to host Russia-Ukraine negotiations. Waiting for delegations to arrive pic.twitter.com/WSnPMyChwg

По-късно в публикации в Twitter се съобщава, че новините в Русия отново са изкривили реалността и са представили данни, че началото на преговорите ще закъснее, тъй като "украинската делегация има нужда от сън след като пристигне". Обикновена проверка показва, че разстоянието между Киев и района на река Припят, където се провеждат преговорите, е едва около 170 километра.

#Russian propagandists claim that the start of the Russian-#Ukrainian negotiations may be delayed because... the Ukrainian delegation may want to sleep after the trip. pic.twitter.com/9y6DtvFEf0