Руски оператори на дронове не преживяха среща с HIMARS

Два руски телеграм канала – опозиционният ASTRA и свързваният с ФСБ ВЧК-ОГПУ, съобщиха за случилото се. ASTRA писа още сутринта, позовавайки се на съобщения в Телеграм на местни жители, като не даде информация колко точно са загиналите. ВЧК-ОГПУ обаче писа по-късно за 24 убити и още 4 ранени.

Руският военен блогър Владислав Романов хвърля повече светлина кои са тези хора – по негови сведения, това са оператори на дронове, които се обучавали на полигона. А украинската операция станала възможна, защото отговорният за обучението началник пратил координати на мястото на обучението чрез бот на непознати хора, които питали къде да дойдат да се обучават. Романов твърди, че началникът не проверил първо кои са тези хора: "Дойде HIMARS. Има загинали". Той добавя, че е убит началникът.

Това е втори пореден успешен удар на украинците в последните 2 седмици срещу руски оператори на дронове: Украйна уби един от най-ефективните руски оператори на дронове: Скръб и жалейки в руски телеграм канали (ВИДЕО)

After Moses Group, this is the second FPV operator unit targeted in a short period of time. The attack happened near Ilovais'k yesterday. In total, 24 Russian FPV operators were killed and 4 were injured. https://t.co/BZuGGop04V pic.twitter.com/oGucq6Gau8