Голям руски петролен завод спря работа заради атака с дрон (ВИДЕО)

Този път става въпрос за Ростовска област, където атаката е била по завода за производство на петролни продукти "Новошахтинск". Това е най-големият доставчик на петролни продукти в Южна Русия - през 2023 г. е планирал да достави близо 5 млн. тона нефт.

⚡️ In the Rostov region, drones fell on the territory of the Novoshakhtinsky oil products plant



Technological facilities of the enterprise have been stopped, said the governor of the region Golubev. The aftermath is still being clarified. pic.twitter.com/B2Nzm3akvS