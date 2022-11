Руски пропагандист "акуратно" свали руското знамето от сграда в Херсон (ВИДЕО)

Акцията е за да не бъде поругано руското знаме от украинските войски, обясни Коц и допълни, че при промяна в ситуацията то отново ще бъде издигнато.

Припомняме, че на 3 ноември местното партизанско движение в окупирания от руснаците град Херсон проведе акции, с които изнерви временната чужда власт. Вижте повече в ТАЗИ СТАТИЯ.

"Good day!"



Yesterday, Russian bloggers removed racist rags from the buildings left in Kherson. They are saddened by the departure of their troops, but this is Putin's political decision. pic.twitter.com/SfXJTp03kT