Руски стратегически бомбардировач се разби в Сибир, един от летците е загинал

Руски стратегически бомбардировач Ту-22М3 се разби днес в Иркутска област в Сибир, предадоха руски агенции. По предварителна информация причината за катастрофата е техническа неизправност. Един от летците е загинал, съобщи руското военно министерство. "На 2 април 2025 г., при изпълнение на планов полет, в Иркутска област претърпя катастрофа самолет Ту-22М3. Екипажът от четирима души е катапултирал. Според доклада на командира на екипажа при приземяването един от летците е загинал", гласи съобщението, цитирано от БТА. Още: Руски бомбардировачи прелетяха над Черно море

More footage from the crash site. It happened in Irkutsk region in Russia. One of the surviving pilots can be seen. pic.twitter.com/A6UckkzoAu — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 2, 2025

Местността била безлюдна и няма разрушения

Министерството на отбраната на Русия уточнява, че бомбардировачът се е разбил в безлюдна местност, като на земята няма разрушения. Стойността на бомбардировача е 300 милиона долара. При падането си е скъсал електропровод и е оставил две села без електричество.

🔥 A Russian Tu-22M3 strategic bomber worth $300M reportedly crashed in Russia—but not before taking down a power line and leaving two villages without electricity. pic.twitter.com/EeykSkEEXk — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 2, 2025

NOELreports публикува още кадри от мястото на катастрофата, станала в Иркутска област в Русия. Вижда се един от оцелелите пилоти.

През август миналата година отново край Иркутск се разби друг руски бомбардировач от същата серия. Тогава самолетът се запали още в небето. Още: Руски бомбардировач Ту-22М се разби в Иркутска област (ВИДЕА)