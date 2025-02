Руски свещеник наля акъл в главата на патриарх Кирил - безрезултатно (ВИДЕО)

Църквата трябва да напътства хората и да мисли за Царството Божие, а не да се превръща в извор на пропаганда за патриотизъм. Свещениците трябва да са проводници на божието, не на друго слово. Тези послания е отправил руски свещеник и то директно, не към кого да е, а към руския патриарх Кирил.

Думите на руския свещеник са записани и публикувани от протодякон Андрей Кураев и журналистката Ксения Лученко. Според тях записът не е по-стар от края на декември 2024 година, съобщава беларуската опозиционна медия NEXTA.

Думите на свещеника: "Не съм съгласен с такава патриотична тенденция в църковните отношения. Задължението на свещеника е да води хората към Царството небесно, а не да се занимава с патриотизъм.

Руският патриарх, известен контрабандист на цигари и тютюн и със завидна кариера в КГБ, обаче не си взема поука и отвръща: "Колко страхотно. За първи път чувам такова нещо. Ти, владико, случайно да не си от Западна Украйна? Отидете, седнете и помислете сериозно за всичко, което току-що казахте тук".

🤡 Patriarch Kirill ridiculed a priest who said that the church should think about the Kingdom of God, not patriotism



Priest: “I do not agree with such a patriotic tendency in church relations. The duty of a priest is to lead people to the Kingdom of Heaven, not to engage in… pic.twitter.com/biseuNiefC