Руският кораб "Иван Хурс" не може да избяга от украинските ракети - пак е поразен

През конкретната нощ по Севастопол са били изстреляни 18 ракети. 11 от тях са били свалени. Повредени са военното поделение на улица "Руднева" (Ракети изглежда сринаха важно звено на Руския черноморски флот (ВИДЕО), големите десантни кораби "Азов" и "Ямал" (както официално обявиха украинските въоръжени сили) и разузнавателният кораб "Иван Хурс".

Още: Украинците поразиха двата руски десантни кораба "Ямал" и "Азов" в Крим: ВСУ

Според източници на ASTRA "Иван Хурс" е бил поразен едновременно от 2 ракети и повреден. Няма данни за жертви и пострадали. В нощта на 23-24 март крилата ракета Scalp е пробила покрива на цеха на 13-та корабостроителница на Черноморския флот на Руската федерация, съобщават източниците на ASTRA. Преди това заводът вече е бил атакуван през септември 2023 г. Тогава са били повредени два кораба, които са били в ремонт, според Министерството на отбраната на Руската федерация.

"По време на успешната операция вероятно са били поразени не само двата големи десантни кораба "Ямал" и "Азов", но и разузнавателният кораб "Иван Хурс"", заяви говорителят на Военноморските сили (ВМС) на Украйна Дмитро Плетенчук, цитиран от УНИАН.

During the missile strike on Sevastopol on March 23, another Russian ship could have been damaged: Project 18280 Yuriy Ivanov-class 'Ivan Khurs'. Dmytro Pletenchuk, spokesman for the Ukrainian Navy said. Information is being verified, he added.



