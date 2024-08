Руските внушения за украинска атака по АЕЦ "Курск" не спират - бил обезвреден касетъчен боеприпас

Руската пропагандна машина продължава да нагнетява напрежението около АЕЦ "Курск" и да разпространява твърдения за опасността, която украинците в Курска област представляват за централата.

Държавната информационна агенция ТАСС, която е под пълния контрол на Кремъл, съобщи на 28 август, че войници от Националната гвардия са "неутрализирали украински касетъчен боеприпас в близост до Курската атомна електроцентрала". Не са представени никакви доказателства.

Популярният руски Telegram канал "Рибар", поддържан от бившия говорител на министерството на отбраната в Москва Михаил Звинчук, също споделя подобна информация. "В околностите на Курската АЕЦ са открити невзривени снаряди HIMARS, някои от които са свалени от дежурните системи за противовъздушна отбрана", твърди той, отново без да има доказателства.

Още: Руските страхове, че Украйна ще превземе Курската АЕЦ, пак се разгоряха (ОБЗОР - ВИДЕО)

Руските военни блогъри се притесниха за АЕЦ-а още когато украинците започнаха трансграничната си офанзива в Курска област на 6 август. Наскоро се появиха сателитни снимки, показващи как руснаците са изградили пълноценна отбранителна линия около централата, въпреки че украинските сили са на голямо разстояние от нея - десетки километри.

Frontelligence Insight: Russian Army has built a full-fledged defense line near the Kursk NPP in two weeks



According to the map, extended defensive positions are being built not only near Kurchatov but also to the west - near Lgov (the front line from there is about 30… pic.twitter.com/bqmyeUIQQo