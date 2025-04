Руснаците не се спират след Суми - атакуваха пътнически влак в Черниговска област

Ден след фаталния удар с две балистични ракети в центъра на Суми, където загинаха най-малко 34 души, а над 100 бяха ранени, включително деца, Русия извърши още едно зверство. Силите на диктатора Владимир Путин са атакували с дронове пътнически влак в Черниговска област на Украйна. За щастие, не се съобщава за жертви, гласи информацията на Вячеслав Чауш - началник на Черниговската областна военна администрация.

"Днес, 14 април, руските сили нанесоха удар с безпилотни летателни апарати по пътнически влак в Семеновка, Черниговска област, половин час преди планираното му отпътуване", гласи съобщението.

Още: Украински полковник е бил убит при руския ракетен удар в Суми (СНИМКА)

Според началника на Черниговската областна военна администрация по време на нападението влакът все още не е бил запълнен с пътници, така че няма жертви, въпреки че един вагон е със сериозни повреди.

The Russian Armed Forces are already deliberately targeting passenger train: today they fired drones at a train in Chernihiv region, half an hour before departure



Luckily, the passengers had not yet had time to arrive at the flight, and there were no casualties. pic.twitter.com/R44XH6Wqrk