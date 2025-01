След поредица от удари с дронове: Руската петролна рафинерия в Рязан спира работа за дълго

Руската петролна рафинерия в Рязан преустанови дейността си. До решението се стигна след серия от нападения с украински дронове в края на миналата седмица, съобщиха двама източници от индустрията пред Reuters. Агенцията обнови информацията - рафинерията няма да работи между 3 и 6 месеца, след като в края на миналатса седмица Reuters съобщи за временно спиране на предприятието. Сега източниците на новинарската агенция съобщават, че складът за петрол в рафинерията е бил подпален. Сред повреденото оборудване са железопътен стелаж за товарене и хидроочистител, използван за отстраняване на примеси от рафинирани продукти: Рязанската петролна рафинерия спря работа: Украинските дронове са нанесли сериозни щети (ВИДЕО).

In Ryazan, explosions are reported by locals. In the distance, a glow can be seen, indicating UAVs hit something. pic.twitter.com/2uqrqIK9ny