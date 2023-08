Срещата за мир за Украйна в Саудитска Арабия: Продуктивни разговори, но без съвместно изявление

Въпреки това високопоставен служител от кабинета на украинския президент Володимир Зеленски каза, че мирните преговори досега са били продуктивни. "Имахме изключително честен, открит разговор, по време на който представители на всяка страна можеха да изразят своята позиция и визия", каза Андрий Ермак, ръководител на президентската канцелария на Украйна. Той допълни, че всички участници са демонстрирали ангажимента на своите страни към принципите на Хартата на ООН и определи мирните консултации като "много продуктивни".

От бразилската делегация пък са посочили, че траен мир не може да има без руско участие. Припомняме, че Москва няма свои представители в Джеда.

Същевременно заместник-председателят на Съвета за сигурност и бивш президент на Русия Дмитрий Медведев коментира срещата на върха за Украйна на профила си в Телеграм. "Предложенията за мир включват участието на двете страни, а това не е така. Освен това Украйна никога не е съществувала до 1991 година, тя е фрагмент от Руската империя. Впрочем, самите преговори не са необходими. Врагът трябва да пълзи на колене, молейки за милост", написа в типичния си стил той.

Deputy Chair of the Security Council of the Russian Federation Dmitry Medvedev took a vodka breakfast and commented on the summit regarding Ukraine that is taking place in Jeddah.



"Peace proposals includes the participation of both sides and this is not the case. Also Ukraine… pic.twitter.com/uYXWeajVnD