Сръбски ракети помагат на Украйна да стреля по Белгород - дали? (ВИДЕО)

Според Рьопке, ако изобщо е вярно, че става въпрос за атаки със системи за залпов огън, а не атаки с дронове, то единственият вариант извън HIMARS са сръбски ракети ER Grad 2000 ("Град"). Досега никой в Русия не е обелил и дума за HIMARS - но в редица руски телеграм канали редовно се коментира след поредния обстрел, че има осколки, подсказващи стрелба със залпови системи.

Още: Даже гарваните се уплашиха: Поредна серия взривове край Белгород (ВИДЕО)

Обсегът на може би най-разпространената установка в Украйна и Русия "Град" обаче не е толкова голям, че да стигне до Белгород. С едно изключение - ER Grad 2000. Тази ракета може да удари на разстояние 40 километра - по права линия дистанцията от украинската граница до Белгород е 37 километра. Възможно е теоритично, казва Рьопке. Той самият прилага видеа от снощния обстрел и коментира, че обектът на едното от тях не прилича на ракета или останка от снаряд - припомняме, че преди 10 месеца се появиха медийни съобщения и СНИМКИ, че Сърбия е продала 3500 такива ракети на Украйна, макар че Сърбия отрече официално:

This object crashed on a car. Can anyone recognize it? Air defense, or a drone? Certainly nothing related to a Grad missile. pic.twitter.com/vpKAC4gpR9 — Julian Röpcke🇺🇦 (@JulianRoepcke) January 8, 2024

Unpleasant situation in Belgorod, Special Military Operation zone. Evening of 8 January 2024. pic.twitter.com/xVMHTA1Yp8 — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) January 8, 2024

Междувременно руското военно министерство съобщи в канала си в Телеграм, че са свалени 10 снаряда от система РМ-70 "Вампир" (Vampire) при обстрел по Белгород. Това е чехословашка система за залпов огън, по-тежък вариант на "Град". Максималният обсег на установката в базисен модел RM-70 обаче е 20 километра - което значи, че би трябвало да е стреляно от руска територия! Отново с едно изключение - ER Grad 2000. Ракетата може да бъде използвана като боеприпас за "Вампир". Тя е 122 милиметра, може да бъде разпозната по характерния си ракетен двигател, който за разлика от други ракети от съветски тип има специфична форма на дюзата и правоъгълна аеродинамична форма на руля.

Интересно видео излезе в социалните мрежи - от сръбския наемник Деян Берич, който воюва в подкрепа на Русия срещу Украйна. Той се оплаква как руснаците се отнасят със сръбски наемници като към "добитък" - има и видео с оплаквания от самите наемници или поне така се твърди за видеоклипа:

Франция оправда украинците да стрелят по Белгород, Медведев пощуря

Serbian mercenary in the Russian army, Dejan Berić, complains that Russians from the 119th brigade treated other Serbs like cattle, called them gypsies, and beat a number of them. The command of the brigade sent the mercenaries into assaults without ammo and offered to collect… pic.twitter.com/xDDTgq06iE — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) January 8, 2024