Студ и сняг сковаха руската столица Москва, в Сибир измериха -56 градуса (ВИДЕО)

В руската столица обилният снеговалеж покри пистите на летищата. Температурите се очаква да паднат до около минус 18 градуса тази седмица в Москва, предава БТВ. Според някои източници, това е бил най-силният снеговалеж в столицата от 11 години насам.

