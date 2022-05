Три дни хуманитарни коридори за цивилни от "Азовстал" - може ли да се вярва на Русия?

Информацията беше коментирана както от украинския министър по реинтеграцията Ирина Вересчук, така и от Руския междуведомствен координационен щаб по хуманитарните въпроси, от който коментар има пред "Интерфакс". Украинските власти съобщават за евакуирани 344 души от Мариупол на 4 май.

Evacuees from #Mariupol arrive at a refugee center in #Zaporozhye . pic.twitter.com/fnQmpxYphl

Развитието с "Азовстал" обаче може и да се окаже друго, след като първоначално вчера (4 май) говорителят на Путин Дмитрий Песков отрече да има наземен руски щурм на завода. След това обаче един от прокремълските телевизионни канали "Звезда" съобщи за атака с артилерия срещу завода т.е. признание за щурм.

Междувременно обаче, в други части на Украйна войната не спира. Опозиционната беларуска телевизия NEXTA публикува видеа от бомбардировки в Краматорск и в Харков, като второто показва удар срещу за щастие празна детска площадка.

At night, the #Russian military launched an artillery strike on #Kramatorsk, #Donetsk region. They hit the central part of the city and residential neighborhoods, journalist Denis Kazanskyi reports. pic.twitter.com/N8vQEI2u6q