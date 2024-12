Тръмп и Путин продължават да се готвят за "мир в Украйна" (ОБЗОР - ВОЙНА)

"Едно от нещата, които искам да направя бързо, е да прекратя тази война – тази война е ужасно, ужасно нещо. Президентът Путин каза, че иска да се срещне с мен колкото може по-скоро, затова трябва да почакаме". Това заяви новоизбраният президент на САЩ Доналд Тръмп, отново преувеличавайки колко готов е всъщност издирваният от Международния наказателен съд в Хага руски диктатор да преговаря за истински мир при сегашното положение на нещата. Припомняме – в рамките на годишната си пресконференция "Пряка линия", Путин коментира, че няма проблем да се срещне с Тръмп, но не прояви нетърпение да има среща на секундата, защото много бърза да изкове справедлив мир в Украйна: Наглост от Путин: По-рано трябвало да направи инвазия, през 2022 г. вече не можело да се чака.

⚡️Trump announces plans to meet with Putin "as soon as possible" to end the war.



"President Putin said he wants to meet with me quickly. We’re waiting for that, but we need to end this war," stated the U.S. President-elect in Phoenix. pic.twitter.com/nPA95LjZ3r