Убийството на руския генерал в Подмосковието - отмъщение на Украйна за Суми? (СНИМКИ)

Убитият при взрив тази сутрин, 25 април, руски генерал в Московска област може да е ликвидиран като ответен удар за руската ракетна атака, почернила Суми на 13 април - тогава загинаха 34 цивилни украинци, 2 от които деца, а други 117 бяха ранени, от тях 15 деца. Разследването на експлозията до момента е установило, че автомобилът, в който е монтирано взривното устройство, е бил собственост на мъж, роден именно в Суми.

Колата с бомбата е била паркирана пред кооперацията в град Балашиха в Подмосковието, в която е живеел убитият заместник-началник на Главното оперативно управление на руския Генерален щаб, генерал-лейтенант Ярослав Москалик. В автомобила е била инсталирана камера, пише телеграм канал, близък до руските сили за сигурност. В момента, в който камерата, която излъчвала онлайн, показала как генералът излиза от входа и се насочва към колата, атентаторът е задействал дистанционно бомбата. Още: Генерал от Генералния щаб на руската армия бе взривен показно в Подмосковието (ВИДЕА)

The moment of the explosion was caught on video. https://t.co/r8gxPO4M03 pic.twitter.com/C9rhvDcBt7