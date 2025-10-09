Ужасяващата заплаха на Русия за Великобритания: Има обекти в ядрения списък на Путин

Тъй като продължават да нарастват опасенията относно заплахата, която Русия представлява за европейската сигурност, то растат и опасенията за по-широк конфликт и използването на ядрени оръжия. След избухването на пълномащабни военни действия в Украйна през февруари 2022 г. диктаторът Владимир Путин често размахваше ядрената си сабя, предупреждавайки Запада да не подкрепя Киев, припомня Daily Express.

През последните години Москва постави оръжията си в повишена бойна готовност, изпробва и разположи нови ядрени оръжия, преустанови участието си в международни договори за ядрени оръжия и обяви разполагането на тактически ядрени оръжия в Беларус – първият подобен ход след разпадането на Съветския съюз. Много експерти ще твърдят, че ядрената война е малко вероятна, но разсекретено досие разкри списък с цели, които руският флот би могъл да удари с ракети, способни да носят ядрени бойни глави, в случай на война с НАТО. Сред 32-те европейски цели 3 се намират в Обединеното кралство. Още: Руски военен канал констатира: Прекалихме с ядреното оръжие, вече не ни се връзват

Според статия на Financial Times, сред тях са корабостроителницата за подводници на Кралския флот в Бароу-ин-Фърнес в Къмбрия, индустриален обект близо до Хъл в Йоркшир и неразкрита цел в Единбург.

Съобщава се също, че се очаква руският Северен флот да извърши удари по обекти на отбранителната промишленост във Великобритания, Норвегия и Естония. Подробности бяха публикувани за първи път от Financial Times през август 2024 г.

Целите

32-те цели се появяват в 29 разсекретени секретни руски военни документи, датиращи отпреди началото на руско-украинската война през 2022 г. Още: Русия днес: Учения с ядрено оръжие. Украйна твърди: Ударихме командни звена, посетени от руския военен министър (ОБЗОР - ВИДЕО)

Карти на целите се появяват в презентация за офицери, показана на Financial Times от неуточнени западни източници. Документите сочат, че руският Балтийски флот ще се съсредоточи върху цели в Норвегия и Германия. Освен това, в случай на световен конфликт, цели в Румъния, България и Турция, както и в Иран, Япония и Китай биха могли да бъдат атакувани, пише Daily Express.

Кремъл приветства отговора на Доналд Тръмп на предложението на Русия за удължаване срока на последния оставащ договор за ядрени оръжия със Съединените щати. Руският лидер Путин заяви миналия месец, че е готов да се придържа към ограниченията за ядрени оръжия от договора START от 2010 г. за още една година и призова Вашингтон да последва примера му.

Президентът на САЩ нарече това "добра идея", а говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че изявлението на Тръмп "дава основания за оптимизъм". Според Владимир Путин изтичането на срока на действие на Новия СТАРТ би било дестабилизиращо и би могло да стимулира разпространението на ядрени оръжия. Още: Данни: Русия пак се кани да тества новата ядрена ракета "Буревестник"

Автор: Джеймс Накки

Превод: Ганчо Каменарски