Украинците се похвалиха, че са свалили два руски хеликоптера Ка-52 (СНИМКА)

ОЩЕ: ВИДЕО: Руски хеликоптер Ка-52 се среща с украинска ракета в полет

Командващият Военновъздушните сили на Украйна Микола Олешчук съобщи за свален боен вертолет в посока Бахмут.

The AFU shot down another Russian Ka-52 helicopter near Robotino on the Zaporizhzhia direction. pic.twitter.com/iqBPj3YOdQ