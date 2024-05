Украински дрон пак стигна до Татарстан - на 1000 км навътре в Русия (ВИДЕО)

Руски медии съобщават, че става дума за „украински тип“ безпилотен летателен апарат. Кадри в социалните мрежи показват пушек, издигащ се от мястото, където се предполага, че дронът е свален. Разстоянието е над 1000 километра от руско-украинската граница.

Russian media report that a Ukrainian aircraft-type UAV was intercepted over Verkhniy Uslon, Tatarstan region in Russia. The distance is roughly 1000km from the Ukrainian border. pic.twitter.com/xfjQD4jrvN