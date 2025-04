Украински танкове разплакаха руснаците за хвърлени милиарди за "модерни укрепления" по границата (ВИДЕО)

Танкове на украинските въоръжени сили спокойно преминават границата с Русия въпреки „модерните и надеждни“ укрепления, за които руснаците похарчиха 10 милиарда рубли, или около 11,5 млн. долара. Това се вижда на видеокадри, с които украинците се присмиват на врага си, който ги нападна през февруари 2022 г. Те са споделени от украинския 225-и отделен щурмови полк и са от гранична зона с Белгородска област на Русия.

„След нашата операция в Курск руснаците „си взеха поука“ - укрепват всички граници, за да предотвратят нов пробив. В Белгородска област те похарчиха над 10 милиарда рубли за „модерни укрепления““, гласи пълното с ирония съобщение.

Footage from the The 225th Separate Assault Regiment breaching the Belgorod border.



"After our operation in Kursk, Russians “learned their lesson” – reinforcing all borders to prevent another breakthrough. In Belgorod region, they spent over 10 billion rubles on 'modern… pic.twitter.com/DfT5AjWwZ1