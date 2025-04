Украйна обяви: Ударихме руска бригада, избила десетки хора в Суми (ВИДЕО)

В малките часове на изминалата нощ Украйна е ударила пункт за постоянна дислокация на 448-ма бригада на руските ракетни войски в Курск. Това съобщава украинският генщаб, който припомня, че според Главното разузнавантелно управление на Украйна (ГУР) точно тази бригада е една от двете, обстреляли с ракети центъра на украинския град Суми, заради което загинаха 35 души и 129 бяха ранени. Другата руска бригада е 112-та, отново по данни на ГУР - и двете използват ракетни комплекси "Искандер", имат ги на въоръжение.

"Подразделения на Силите за безпилотни апарати, Силите за специални операции на Въоръжените сили на Украйна, Службата за сигурност на Украйна, във взаимодействие с други части на Силите за отбрана на Украйна, атакуваха редица обекти в Курска област, свързани с военнопрестъпниците, участвали в ракетната атака срещу Суми на 13 април 2025 г. и в други военни престъпления срещу народа на Украйна.

По-конкретно, ударен е пунктът за постоянно разполагане на 448-ма ракетна бригада на руските окупатори, регистрирана е вторична детонация на боеприпаси.

Всяка руска военна част и нейни военнослужещи, които обстрелват мирни градове и цивилни граждани на Украйна, ще бъдат идентифицирани и със сигурност ще ги застигне възмездие", уточнява украинският генщаб.

