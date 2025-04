Украйна представи още нови оръжия - дрон бомбардировач и противокорабна платформа (ВИДЕО)

Украйна представи две нови оръжейни системи - морската противокорабна платформа Alligator-9, която може да носи 6-10 торпеда, и безпилотния бомбардировач Project Cessna, който е способен да хвърля въздушни бомби с тегло до 250 кг. Дронът може да се похвали с обсег от 600 км в режим на бомбардировач и до 2200 км като "камикадзе". Украинската армия публикува видеа, в които показа как действа дронът бомбардировач и как изглеждат двете системи.

Ukraine has unveiled two new systems: the Alligator-9 naval anti-ship platform, capable of carrying 6–10 torpedoes, and the Project Cessna UAV bomber, which can drop up to 250 kg aerial bombs. The drone boasts a range of 600 km in bomber mode and up to 2,200 km as a kamikaze. pic.twitter.com/tP3L3fz6HO