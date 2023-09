Украйна свали повече от 20 руски дрона при атака срещу столицата

"Безпилотните самолети навлязоха в столицата на групи и от различни посоки", написа в Telegram Сергий Попко, ръководител на Киевската градска военна администрация, съобщи "Укринформ".

"Силите за противовъздушна отбрана успяха да унищожат повече от две дузини вражески БЛА (безпилотни летателни апарати)", каза той и добави, че точният брой ще бъде обявен от военновъздушните сили на Украйна.

Властите призоваха хората да останат в убежища, тъй като системата за противовъздушна отбрана е изсипала "дъжд от отломки" върху столицата.

В централната част на Подолски район лекарите са се погрижили за човек, страдащ от "остра стресова атака", след като отломки са паднали на открито, съобщи в Telegram кметът Виталий Кличко. Отломки са паднали и в районите Святошински и Шевченковски, като са повредили апартамент в многоетажна сграда, според Попко.

По-голямата част от отломките са паднали на открита, незастроена територия, въпреки че са повредени няколко автомобила, тролейбусни електропроводи и пътища.

