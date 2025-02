Урок да не се навеждаш - Тръмп: Нямате никакви козове! Зеленски: Не съм дошъл да играя карти (ВИДЕО)

Срещата между американския президент Доналд Тръмп, вицепрезидентът му Джей Ди Ванс, който няма никаква друга съществена работа, освен да чака Тръмп да тръгне към уж по-добрия свят, и украинският президент Володимир Зеленски в Овалния кабинет определено ще се запомни. Защото тя се превърна в сблъсък, показващ всичко, заради което всъщност се случи войната в Украйна - арогантният маниер на поведение "ти мен ще ме слушаш, аз съм най-важен" срещу простичкия идеал "искам да мога да живея без някой да ми казва как".

Още: Рискувате Трета световна война: Ванс и Тръмп нападнаха Зеленски, той не им остана длъжен (ВИДЕО)

Зеленски не падна по гръб

Украинският президент беше в положение да се защитава от считаната за най-влиятелна двойка политици в света - т.е. президентът на САЩ и вицепрезидентът му, като Ванс провокира скандала. Но Зеленски показа изправен гръб и не се наведе - в рамките на 10 минути, вижте:

‼️ Full video of the heated verbal clash between Trump, Zelenskyy, and Vance. pic.twitter.com/YoIuODslBk — NEXTA (@nexta_tv) February 28, 2025

Една от най-запомнящите се реплики, които Зеленски изрече, беше в отговор на съждение на Тръмп, че не може да спечели, че "нямате никакви карти". "Не съм дошъл да играя карти", отвърна Зеленски.

И още - Тръмп атакува как без американско оръжие украинците щели да издържат 2 седмици. "Слушах от Путин за 3 дни", отвърна Зеленски: Тръмп: Без нас войната щеше да свърши за 2 седмици. Зеленски: Путин каза за 3 дни (ВИДЕО).

"Всичко е за пари и слава"

Тръмп за пореден път почна да рисува с познати вече от него клишета какъв миротворец иска да е и обясни как най-голямото му желание е да спасява животи, а на второ място били парите. И като каза това, обясни как за САЩ били много важни редкоземните природни богатства, защото Съединените щати нямали много - имали петрол и газ, но не и редкоземни минерали. Тръмп обясни, че щяло да има "много пари" от продажбата на украинските природни богатства - Още: Тръмп: Украйна трябва да направи компромиси. Зеленски: Никакви компромиси с убиец на наша територия:

"I hope I'll be remembered as a peacemaker. The situation could have led to World War III, as everything was heading in the wrong direction," said Trump. pic.twitter.com/WfXRoWAfL0 — WarTranslated (@wartranslated) February 28, 2025

‼️ Trump: "So it's going to be a lot of money will be made from the sale and from the use of raw Earth. And as you know, our country doesn't have much raw Earth. We have a lot of oil and gas, but we don't have a lot of the raw earth. And what we do have is protected by the… pic.twitter.com/oQAR6eM3ED — NEXTA (@nexta_tv) February 28, 2025

Показно какво означава думата "мижитурка" направи Джей Ди Ванс - той видя "неуважение" от страна на Зеленски, след като украинският президент напомни как руския диктатор Владимир Путин многократно наруши всякакви споразумения с Украйна и вече 11 години води война с нея, 8 от които се правеше, че не е така, докато руската армия се криеше в Донбас под знамена на сепаратисти:

Zelenskyy: Putin broke the ceasefire. He killed our people. He did not exchange prisoners. We signed the exchange of prisoners, but he didn't do it. What kind of diplomacy you are speaking about?



JD Vance: I think it's disrespectful for you to come into the Oval Office and try… pic.twitter.com/b37ILkuaSJ — NEXTA (@nexta_tv) February 28, 2025

За капак Тръмп обясняваше и как не бил "съюзник с Путин", бил "съюзник със САЩ, със света, с Европа". И продължи как с отношението на Зеленски било много трудно да се направи сделка: "Виждате омразата му към Путин и го разбирам, но и другата страна (Путин) не е влюбена в него (Зеленски). Искате да съм твърд - мога да съм по-твърд от всеки човек, но така няма сделка":

"Im not aligned with Putin, I am aligned with the US and the world. You see the hatred he has for Putin. The other side isn't in love with him as well," Trump said.



The only thing Trump is aligned with, is his own pocket. pic.twitter.com/qxQoP3yz4k — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 28, 2025

"Я, как се е издокарал днес": Тръмп посрещна Зеленски в Белия дом (ВИДЕО)